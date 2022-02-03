Президент МОК выразил сочувствие спортсменам, у которых возникли проблемы перед Олимпиадой из-за коронавируса

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил сочувствие спортсменам, у которых возникли проблемы из-за коронавируса перед Олимпиадой в Пекине (Китай).

«Мы очень сочувствуем всем участникам, кто заразился коронавирусом или оказался в контакте с зараженными. Больше всего меня беспокоит именно судьба спортсменов, которые оказались в таком положении. Представьте: вы квалифицировались на Игры, прилетели в Пекин, проделали колоссальный путь. И по прибытии вы получаете положительный результат. И ваши Олимпийские устремления оказываются разбиты.



Это тяжелый удар для человека. Не могу передать, насколько мне жаль этих людей. Как-то я получил травму накануне одной Олимпиады. И было непонятно, смогу ли я участвовать. Так что я по своему опыту знаю, что это такое», — сказал Бах.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Завтра, 4 февраля состоится церемония открытия Игр, начало запланировано на 15.00 (мск).