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Президент ИИХФ: «Сборная Китая по своему уровню схожа с норвежцами и датчанами»

22:37
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф оценил силу сборной Китая.

7 декабря совет ИИХФ объявил о том, что сборную Китая решено допустить до участия в Олимпийских играх. Ранее федерация сомневалась в целесообразности выступления хозяев олимпийского турнира из-за слабого уровня.

«Китайцы будут готовы к Играм, вряд ли они выиграют медаль. Мы увидели в КХЛ, что китайцы умеют играть в хоккей, — для меня они примерно на одном уровне с Норвегией и Данией, — сказал Тардиф ТАСС. — Здорово, что они получили возможность сыграть против лучших команд мира. Наша миссия заключается в распространении хоккея по всему миру: если мы проигнорируем Китай, где так много людей, значит, мы плохо делаем свою работу».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная Китая сыграет в группе A с командами США, Германии и Канады.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13212333

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Иван Шитик все материалы автора
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