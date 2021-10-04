Претендующие на участие в Олимпиаде российские саночники привились от коронавируса
14:00
Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин сообщил, что все российские саночники, претендующие на участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, прошли вакцинацию от ковида.
«Все члены сборной России по санному спорту, претендующие на участие в Олимпийских играх в Пекине, уже сделали прививку от коронавируса той или иной российской вакциной», — приводит слова Тюрина ТАСС.
4 октября оргкомитет Игр сообщил, что привитых российскими вакцинами спортсменов допустят к участию в Олимпийских играх.
Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Меня обманывали как свои, так и чужие. Совесть у этих людей уже не заработает». Откровенное интервью Федора Емельяненко
«Ливерпуль» и «Ман Сити» выдали космический матч. Салах включил режим бога, но этого не хватило для победы
«Настоящий вратарь из гроба вылезет — и гроб в щепки разлетится». Интервью тренера вратарей сборной России Кафанова
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю