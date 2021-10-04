Претендующие на участие в Олимпиаде российские саночники привились от коронавируса

Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин сообщил, что все российские саночники, претендующие на участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, прошли вакцинацию от ковида.

«Все члены сборной России по санному спорту, претендующие на участие в Олимпийских играх в Пекине, уже сделали прививку от коронавируса той или иной российской вакциной», — приводит слова Тюрина ТАСС.

4 октября оргкомитет Игр сообщил, что привитых российскими вакцинами спортсменов допустят к участию в Олимпийских играх.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.