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Претендующие на участие в Олимпиаде российские саночники привились от коронавируса

14:00
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Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин сообщил, что все российские саночники, претендующие на участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, прошли вакцинацию от ковида.

«Все члены сборной России по санному спорту, претендующие на участие в Олимпийских играх в Пекине, уже сделали прививку от коронавируса той или иной российской вакциной», — приводит слова Тюрина ТАСС.

4 октября оргкомитет Игр сообщил, что привитых российскими вакцинами спортсменов допустят к участию в Олимпийских играх.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12570057

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Екатерина Савостина все материалы автора

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