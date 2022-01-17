Поздняков рассказал о медальном плане сборной России на Олимпиаду-2022
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал главные цели национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.
«Мы обращаем внимание на прогнозы различных специалистов по нашим выступлениям, но формируем свое мнение на основе собственных данных о потенциальных медалистах. У нас есть своя методика. К сожалению, во время ковида эта методика имеет большую погрешность, нежели раньше. Приходит на ум фраза Де Кубертена, что само участие на ОИ — это победа. Сейчас для нас действительно важно, чтобы все добрались. Прогноз наш не изменился, мы так же нацеливаемся на 30 медалей и борьбу за первую тройку в зачете.
К сожалению, не все здесь зависит от нас. Например, в биатлоне недавно один из наших лидеров не мог выступать из-за коронавируса. Мы надеемся на лучшее, что все реализуют свой потенциал.
Команды-хозяева ОИ всегда выступают на высоком уровне. Уверен, ситуация повторится и в этот раз. Спортсмены из КНР могут преподнести сюрприз. Но вряд ли они могут претендовать на высокое место в зачете. Они в первую очередь проводят игры для толчка в развитии зимних видов спорта. Летние у них уже на высоте, теперь они настраиваются на большие результаты здесь", — сказал Поздняков.
Зимние Олимпийские игрв в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.