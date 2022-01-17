Поздняков рассказал о медальном плане сборной России на Олимпиаду-2022

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал главные цели национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.

«Мы обращаем внимание на прогнозы различных специалистов по нашим выступлениям, но формируем свое мнение на основе собственных данных о потенциальных медалистах. У нас есть своя методика. К сожалению, во время ковида эта методика имеет большую погрешность, нежели раньше. Приходит на ум фраза Де Кубертена, что само участие на ОИ — это победа. Сейчас для нас действительно важно, чтобы все добрались. Прогноз наш не изменился, мы так же нацеливаемся на 30 медалей и борьбу за первую тройку в зачете.

К сожалению, не все здесь зависит от нас. Например, в биатлоне недавно один из наших лидеров не мог выступать из-за коронавируса. Мы надеемся на лучшее, что все реализуют свой потенциал.