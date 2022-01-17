Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 13:42

Поздняков рассказал о медальном плане сборной России на Олимпиаду-2022

Сергей Федоров
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал главные цели национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.

«Мы обращаем внимание на прогнозы различных специалистов по нашим выступлениям, но формируем свое мнение на основе собственных данных о потенциальных медалистах. У нас есть своя методика. К сожалению, во время ковида эта методика имеет большую погрешность, нежели раньше. Приходит на ум фраза Де Кубертена, что само участие на ОИ — это победа. Сейчас для нас действительно важно, чтобы все добрались. Прогноз наш не изменился, мы так же нацеливаемся на 30 медалей и борьбу за первую тройку в зачете.

К сожалению, не все здесь зависит от нас. Например, в биатлоне недавно один из наших лидеров не мог выступать из-за коронавируса. Мы надеемся на лучшее, что все реализуют свой потенциал.

Команды-хозяева ОИ всегда выступают на высоком уровне. Уверен, ситуация повторится и в этот раз. Спортсмены из КНР могут преподнести сюрприз. Но вряд ли они могут претендовать на высокое место в зачете. Они в первую очередь проводят игры для толчка в развитии зимних видов спорта. Летние у них уже на высоте, теперь они настраиваются на большие результаты здесь", — сказал Поздняков.

Зимние Олимпийские игрв в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада
Станислав Поздняков
0
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поздняков рассказал, как будут следить за здоровьем российских спортсменов на Олимпиаде

Поздняков уверен, что Олимпийские игры состоятся
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости