Поздняков рассказал о гордости за экипировку сборной в Пекине

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков признался, что испытывает чувство гордости за новую экипировку олимпийской сборной.

«Наши спортсмены будут самыми узнаваемыми, самыми стильными на этих Олимпийских играх. Я очень внимательно слежу за процессом экипировки наших друзей из других стран. Не без гордости хочу констатировать, что выбранная цветовая гамма делает коллекцию узнаваемой, оставляет очень приятное впечатление», — сказал Поздняков.

Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля.