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Пекин-2022

Сегодня, 15:04

Поздняков рассказал о гордости за экипировку сборной в Пекине

Анастасия Плетнева
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков признался, что испытывает чувство гордости за новую экипировку олимпийской сборной.

«Наши спортсмены будут самыми узнаваемыми, самыми стильными на этих Олимпийских играх. Я очень внимательно слежу за процессом экипировки наших друзей из других стран. Не без гордости хочу констатировать, что выбранная цветовая гамма делает коллекцию узнаваемой, оставляет очень приятное впечатление», — сказал Поздняков.

Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля.

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