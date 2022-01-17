Поздняков рассказал, как будут следить за здоровьем российских спортсменов на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, как будет отслеживаться здоровье российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

«До начала игр остаются считаные недели. Многие наши спортсмены начали заполнять информацию о здоровье в приложении в своих телефонах. В организационной части у нас все по плану.

Что касается нашего взаимодействия с СБР, стоит отметить, что это одна из самых эффективных федераций по контактам с ОКР. Очень важно, что коллеги обращаются к нам по различным испытаниям и другим моментам. Сейчас все наши взоры на Пекин.

Была проделана работа по изучению пекинской трассы. Думаю, она будет очень важна для тренеров во время соревнований. Такая подготовка является одной из важных составляющих нашей работы. Перед Миланом так же планируем такую программу", — сказал Поздняков.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.