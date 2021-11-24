Поздняков прокомментировал вопрос вакцинации несовершеннолетних спортсменов перед Олимпиадой

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине.

«Основным вопросом была подготовка нашей команды к участию на играх в Пекине. Этот город стал первым, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Там организовано три кластера для разных видов спорта. Сама локация очень интересная. Для нас организаторы подготовили возможность на железнодорожном транспорте добраться до самых дальних объектов. Наша делегация будет одной из самых крупных. Заключительные этапы подготовки будут проходить в разных местах. В основном спортсмены будут готовиться в России — в европейской части и в Сибири», — сказал Поздняков.

Также он прокомментировал вопрос вакцинации несовершеннолетних спортсменов.

«Важный вопрос вакцинации. Она необходима для всех участников Олимпийских игр. Спортсмены будут готовить документы о вакцинации, это долгий процесс. Буквально вчера обсуждали с МОК вопрос о вакцинации несовершеннолетних спортсменов. У нас запрещена по закону для них вакцинация, они на Олимпиаде не будут проходит карантин. Предполагается, что у нас таких человек будет семеро.

Еще мы обсудили вопросы программы «Пекин-2022». В рамках этой программы проходило мероприятия, в которых мы искали талантливых молодых спортсменов. Был предоставлен большой документ».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.