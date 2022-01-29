Поздняков: «Оргкомитет Олимпиады делает все возможное, чтобы исключить ложноположительные тесты»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о работе оргкомитета Игр в Пекине.

«С точки зрения оргкомитета Олимпиады делается все возможное, чтобы исключить случайные или ложноположительные тесты. У нас уже есть опыт, когда члены штаба тестировались положительно, после этого идет обязательная процедура повторного теста. Если этот повторный тест дает положительный результат, тогда человек считается положительно протестированным. Чтобы исключить эти ложноположительные тесты, тесты будут браться в любом случае дважды», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.