Поздняков надеется, что ничто не помешает хоккеистам НХЛ принять участие в Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением об участии хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх 2022 года.

«Мы очень надеемся, что ничто не помешает спортсменам, выступающим в Национальной хоккейной лиге, принять участие в Олимпийских играх. Принцип проведения Игр такой, что в них должны участвовать самые сильные спортсмены мира, и это вызовет интерес не только экспертов, но и самой широкой публики. Любые ограничения, мешающие сильнейшим принять участие, неким образом подрывают интерес к тому или иному виду спорта, поэтому мне хотелось бы, чтобы ограничения, которые существуют или могут возникнуть, не испортили этот праздник. Все болельщики с огромным удовольствием и нетерпением ждут олимпийского хоккейного турнира», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Напомним, НХЛ приняла решение отпустить игроков на Олимпиаду, однако лига оставляет за собой приоритетное право на запрет, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.