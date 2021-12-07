Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Плитухин: «Олимпийские комитеты России и Китая связывает долгосрочное сотрудничество»

11:31
Теги:

Заместитель генерального директора ОКР Родион Плитухин сообщил, что ОКР и НОК связывает долгосрочное партнерство.

«Начиная с 2005 года взаимодействие между нашими комитетами подкреплено специальными соглашениями в области спорта. ОКР многократно принимал у себя гостей из КНР. В рамках Азиатских игр в Джакарте НОК Китая выразил заинтересованность в обновлении соглашения, мы обсудили сотрудничество, а в сентябре 2018 года на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке был подписан договор о сотрудничестве», — цитирует Плитухина ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13129577

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Стала известна причина смерти сына экс-губернатора Хабаровского края
1
0