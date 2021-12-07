Плитухин: «Олимпийские комитеты России и Китая связывает долгосрочное сотрудничество»

Заместитель генерального директора ОКР Родион Плитухин сообщил, что ОКР и НОК связывает долгосрочное партнерство.

«Начиная с 2005 года взаимодействие между нашими комитетами подкреплено специальными соглашениями в области спорта. ОКР многократно принимал у себя гостей из КНР. В рамках Азиатских игр в Джакарте НОК Китая выразил заинтересованность в обновлении соглашения, мы обсудили сотрудничество, а в сентябре 2018 года на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке был подписан договор о сотрудничестве», — цитирует Плитухина ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.