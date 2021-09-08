Первый тренер Кучерова заявил, что не взял бы на Олимпиаду Овечкина и Малкина

Первый тренер двукратного обладателя Кубка Стэнли Никиты Кучерова Геннадий Курдин поделился мнением о шансах сборной России на Олимпиаде-2022.

— Здесь многое зависит от командного настроя. Он-то сыграет, но в этой сборной он не будет безоговорочным лидером, как в «Тампе». Потому что там будет и Овечкин, и Малкин. Наверное, неправильно говорить так с моей стороны, но если бы я был тренером, то не взял бы ни Овечкина, ни Малкина.

— Даже так?

— Да. Они будут много играть, но нужно признать, что их время уже прошло. Сейчас выигрывают более молодые. Я не хочу сказать это им в обиду — я уважаю их, и они точно достойны вызова в сборную. Но чтобы такое случилось, во главе должен быть тренер как Тарасов или Тихонов, который в свое время не взял Харламова, и сборная СССР тогда в первый и единственный раз выиграла Кубок Канады.

— Кто должен быть тренером сборной России на Олимпиаде?

— Это трудный вопрос. Я не знаю такого безоговорочного кандидата. Вы же сами прекрасно это знаете, что сейчас нет таких тренеров. Вроде бы есть и Знарок, и Быков. Но прям глыбы нет.

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