Орлов — о возможности сыграть на Олимпиаде: «Это моя мечта»
12:44
Защитник «Вашингтона» и сборной России Дмитрий Орлов ответил на вопрос о возможности сыграть на Олимпиаде в 2022 году.
«Я никогда еще не играл на Олимпиаде, это моя мечта. Очень надеюсь, что лига и ИИХФ договорятся, и у нас будет шанс поехать туда. Еще хочется, чтобы быстрее снимали карантинные ограничения, чтобы играть при болельщиках. Наличие зрителей полностью меняет игру», — сказал Орлов.
Хоккеист прибыл в расположение сборной России и после прохождения карантина сможет сыграть на чемпионате мира в Латвии.
(Максим Сычев)
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