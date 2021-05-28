Защитник «Вашингтона» и сборной России Дмитрий Орлов ответил на вопрос о возможности сыграть на Олимпиаде в 2022 году.

«Я никогда еще не играл на Олимпиаде, это моя мечта. Очень надеюсь, что лига и ИИХФ договорятся, и у нас будет шанс поехать туда. Еще хочется, чтобы быстрее снимали карантинные ограничения, чтобы играть при болельщиках. Наличие зрителей полностью меняет игру», — сказал Орлов.

Хоккеист прибыл в расположение сборной России и после прохождения карантина сможет сыграть на чемпионате мира в Латвии.

(Максим Сычев)