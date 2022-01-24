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Пекин-2022

Сегодня, 10:18

Организаторы Олимпийских игр в Пекине ввели новые меры по борьбе с коронавирусом

Анна Горшкова
Корреспондент

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил об изменении мер по борьбе с коронавирусом на Олимпиаде в Пекине.

Новые меры вступают в силу незамедлительно.

Лица с положительным результатом ПЦР-теста будут изолированы в специально отведенных помещениях. При проведении на карантине 10 и более дней они могут быть отпущены в свое первоначальное место проживания во время Игр в том случае, если у них нет симптомов коронавирусной инфекции и есть отрицательные результаты тестов на протяжении трех дней подряд.

По возвращении из карантина лицо будет восприниматься как «имевшее близкий контакт с зараженным». Период «близкого контакта» сокращен с 14 до 7 дней. В течение этого времени лицо будет проходить тестирование два раза в день, при этом у него есть право выбора на вид тестирования — мазок из носо- или ротоглотки.

Для тех, у кого ПЦР-тесты стабильно показывают положительные результаты, будет разработана процедура по скорейшему возвращению домой.

Источник: https://olympics.com/athlete365/voice/statement-from-the-un-secretary-general-on-his-visit-to-the-olympic-winter-games-beijing-2022/
Олимпиада
Коронавирус
МОК
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