Олимпийские чемпионы из Кореи получили пожизненное право на бесплатный фаст-фуд

Крупнейший корейский производитель фаст-фуда из жареной курицы объявил о предоставлении права на бесплатное питание для олимпийских чемпионов Пекина-2022 по шорт-треку Хван Дэ Хона и Чхве Мин Чжон.

Герои нации получат купоны на 30 тысяч вон (24 доллара) ежедневно, которые они смогут обменивать на продукцию компании до достижения 60-летнего возраста. Хвану сейчас 22 года, а Чхве — 23. В случае повышения цен, «куриная пенсия» будет проиндексирована.

Идея необычной акции возникла накануне Олимпиады-2022, когда президент Корейского союза конькобежцев Юн Хон Гын в публичной беседе спросил у Хван Дэ Хона, что ему требуется для качественной подготовки к Пекину. Спортсмен в шутку попросил побольше жареной курицы, а чиновник пообещал в случае завоевания олимпийского золота пожизненный бесплатный контракт на любимый этот корейцами фаст-фуд.

После успеха Хвана один из брендов быстрого питания решил использовать тот разговор в рекламных целях. Серебряные медалисты Пекина-2020 получили от «куриных баронов» купоны на бесплатную еду два раза в неделю в течение 20 лет, а бронзовые медалисты — в течение 10 лет.