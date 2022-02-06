Все медали 6 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Большунов принес России первое золото

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине будут разыграны семь комплектов медалей — в лыжных гонках, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте и шорт-треке.

Лыжные гонки. Мужчины, скиатлон 15 + 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.16,5

2. Денис Спицов (Россия) — +1.19,4

3. Иво Нисканен (Финляндия) — +2.08,1

Большой анонс соревнований Олимпиады в воскресенье, 6 февраля, — на этой странице.

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