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Сегодня, 11:15

Все медали 6 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Большунов принес России первое золото

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Все медали 6 февраля Олимпиады-2022 в Пекине.
Фото Reuters

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине будут разыграны семь комплектов медалей — в лыжных гонках, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте и шорт-треке.

Лыжные гонки. Мужчины, скиатлон 15 + 15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.16,5
2. Денис Спицов (Россия) — +1.19,4
3. Иво Нисканен (Финляндия) — +2.08,1

Большой анонс соревнований Олимпиады в воскресенье, 6 февраля, — на этой странице.

Все события дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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