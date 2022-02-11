Все медали 11 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: японец Хирано стал олимпийским чемпионом в хаф-пайпе
В пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны семь комплектов медалей.
Сноуборд. Хаф-пайп, мужчины
1. Аюму Хирано (Япония) — 96,00
2. Скотт Джеймс (Австралия) — 92,50
3. Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25
06.00. Горные лыжи. Супергигант, женщины
Россию представит: Юлия Плешкова.
10.00. Лыжные гонки. 15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
Россию представят: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Илья Семиков.
11.00. Конькобежный спорт. 10 000 м, мужчины
Россию представит: Александр Румянцев.
12.00. Биатлон. Спринт, женщины
Россию представят: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич.
14.00. Шорт-трек. 1000 м, женщины
Россию представят: Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова.
15.20. Скелетон. Мужчины
Россию представят: Александр Третьяков, Евгений Рукосуев, Даниил Романов.