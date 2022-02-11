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Сегодня, 07:17

Все медали 11 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: японец Хирано стал олимпийским чемпионом в хаф-пайпе

11 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют семь комплектом медалей
Галина Глазко
Олимпийские игры в Пекине.
Фото Global Look Press

В пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны семь комплектов медалей.

Сноуборд. Хаф-пайп, мужчины

1. Аюму Хирано (Япония) — 96,00
2. Скотт Джеймс (Австралия) — 92,50
3. Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25

06.00. Горные лыжи. Супергигант, женщины

Россию представит: Юлия Плешкова.

10.00. Лыжные гонки. 15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

Россию представят: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Илья Семиков.

11.00. Конькобежный спорт. 10 000 м, мужчины

Россию представит: Александр Румянцев.

12.00. Биатлон. Спринт, женщины

Россию представят: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич.

14.00. Шорт-трек. 1000 м, женщины

Россию представят: Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова.

15.20. Скелетон. Мужчины

Россию представят: Александр Третьяков, Евгений Рукосуев, Даниил Романов.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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