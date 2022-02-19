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Сегодня, 06:20

Медальный зачет Олимпиады-2022, 19 февраля: Россия идет на девятом месте, Норвегия — первая

Россия занимает девятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине
Сергей Ревенко
Корреспондент
Олимпийские игры-2022 в Пекине.
Фото Global Look Press
В Пекине (Китай) проходит предпоследний день соревнований на Олимпийских играх-2022.

В субботу, 19 февраля, будет разыграно восемь комплектов медалей.

Новозеландец Портеус завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в хаф-пайпе.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 15 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 19 февраля

Медальный зачёт
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
 15 8 11 34
2
Германия
 10 7 5 22
3
США
 8 9 6 23
4
Китай
 8 4 2 14
5
Нидерланды
 7 5 4 16
6
Швеция
 7 5 4 16
7
Швейцария
 7 2 5 14
8
Австрия
 6 7 4 17
9
Россия
 5 9 13 27
10
Франция
 5 7 2 14

Полностью медальный зачет — здесь.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

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