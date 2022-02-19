Россия занимает девятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине

В Пекине (Китай) проходит предпоследний день соревнований на Олимпийских играх-2022

В субботу, 19 февраля, будет разыграно восемь комплектов медалей.

Новозеландец Портеус завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в хаф-пайпе.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 15 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 19 февраля

Медальный зачёт Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 15 8 11 34 2 Германия 10 7 5 22 3 США 8 9 6 23 4 Китай 8 4 2 14 5 Нидерланды 7 5 4 16 6 Швеция 7 5 4 16 7 Швейцария 7 2 5 14 8 Австрия 6 7 4 17 9 Россия 5 9 13 27 10 Франция 5 7 2 14

Полностью медальный зачет — здесь.

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