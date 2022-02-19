Медальный зачет Олимпиады-2022, 19 февраля: Россия идет на девятом месте, Норвегия — первая
Россия занимает девятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине
В Пекине (Китай) проходит предпоследний день соревнований на Олимпийских играх-2022.
В субботу, 19 февраля, будет разыграно восемь комплектов медалей.
Новозеландец Портеус завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в хаф-пайпе.
Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 15 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград.
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 19 февраля
|Медальный зачёт
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|1
|15
|8
|11
|34
|2
|10
|7
|5
|22
|3
|8
|9
|6
|23
|4
|8
|4
|2
|14
|5
|7
|5
|4
|16
|6
|7
|5
|4
|16
|7
|7
|2
|5
|14
|8
|6
|7
|4
|17
|9
|5
|9
|13
|27
|10
|5
|7
|2
|14
Полностью медальный зачет — здесь.
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