Медальный зачет Олимпиады-2022, 15 февраля: Россия идет на девятом месте, Германия — первая
Сборная России идет на девятом месте в медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.
В среду, 16 февраля, будет разыграно восемь комплектов медалей.
Золотую медаль в мужском слоупстайле завоевал американец Александр Холл.
Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 12 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 4 золота, 7 серебра и 9 бронзовых наград.
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 16 февраля
|Медальный зачёт
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|1
|12
|7
|7
|26
|2
|9
|6
|3
|18
|3
|8
|7
|4
|19
|4
|6
|6
|4
|16
|5
|6
|4
|3
|13
|6
|6
|4
|2
|12
|7
|5
|3
|4
|12
|8
|5
|0
|5
|10
|9
|4
|7
|9
|20
|10
|3
|7
|2
|12
Полностью медальный зачет — здесь.
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