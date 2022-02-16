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Сегодня, 08:16

Медальный зачет Олимпиады-2022, 15 февраля: Россия идет на девятом месте, Германия — первая

Сборная России идет на девятом месте в медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине
Сергей Ревенко
Корреспондент
Олимпийские кольца в Пекине.
Фото Getty Images
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.

В среду, 16 февраля, будет разыграно восемь комплектов медалей.

Золотую медаль в мужском слоупстайле завоевал американец Александр Холл.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 12 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 4 золота, 7 серебра и 9 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 16 февраля

Медальный зачёт
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
 12 7 7 26
2
Германия
 9 6 3 18
3
США
 8 7 4 19
4
Австрия
 6 6 4 16
5
Нидерланды
 6 4 3 13
6
Китай
 6 4 2 12
7
Швеция
 5 3 4 12
8
Швейцария
 5 0 5 10
9
Россия
 4 7 9 20
10
Франция
 3 7 2 12

Полностью медальный зачет — здесь.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

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