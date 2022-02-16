Сборная России идет на девятом месте в медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине

В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022

В среду, 16 февраля, будет разыграно восемь комплектов медалей.

Золотую медаль в мужском слоупстайле завоевал американец Александр Холл.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 12 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 4 золота, 7 серебра и 9 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 16 февраля

Медальный зачёт Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 12 7 7 26 2 Германия 9 6 3 18 3 США 8 7 4 19 4 Австрия 6 6 4 16 5 Нидерланды 6 4 3 13 6 Китай 6 4 2 12 7 Швеция 5 3 4 12 8 Швейцария 5 0 5 10 9 Россия 4 7 9 20 10 Франция 3 7 2 12

Полностью медальный зачет — здесь.

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