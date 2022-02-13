Олимпиада-2022, медальный зачет 13 февраля: Россия идет седьмой, Норвегия — первая
Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, Россия — седьмая
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.
В воскресенье, 13 февраля, будет разыграно семь комплектов медалей.
Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в гигантском слаломе.
Лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов в эстафете принесли России 4-е золото.
Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла второе личное золото в гонке преследования.
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 13 февраля
|З
|С
|Б
|Всего
|1
|Норвегия
|9
|4
|7
|20
|
2
|
Германия
|
8
|
5
|
1
|
14
|
3
|
США
|
5
|
5
|
1
|
11
|
4
|
Нидерланды
|
5
|
4
|
2
|
11
|
5
|
Швеция
|
5
|
3
|
3
|
10
|
6
|
Австрия
|
4
|
6
|
4
|
14
|
7
|
Россия
|
4
|
4
|
6
|
14
|
8
|
Китай
|
4
|
3
|
1
|
8
|
9
|
Швейцария
|
3
|
0
|
5
|
8
|
10
|
Италия
|
2
|
5
|
4
|
11
Полностью медальный зачет — здесь.
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