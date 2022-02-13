Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, Россия — седьмая

В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022

В воскресенье, 13 февраля, будет разыграно семь комплектов медалей.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в гигантском слаломе.

Лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов в эстафете принесли России 4-е золото.

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла второе личное золото в гонке преследования.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 13 февраля

З С Б Всего 1 Норвегия 9 4 7 20 2 Германия 8 5 1 14 3 США 5 5 1 11 4 Нидерланды 5 4 2 11 5 Швеция 5 3 3 10 6 Австрия 4 6 4 14 7 Россия 4 4 6 14 8 Китай 4 3 1 8 9 Швейцария 3 0 5 8 10 Италия 2 5 4 11

Полностью медальный зачет — здесь.

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