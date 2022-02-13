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Сегодня, 12:46

Олимпиада-2022, медальный зачет 13 февраля: Россия идет седьмой, Норвегия — первая

Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, Россия — седьмая
Воскресенье на Олимпиаде-2022.
Фото AFP
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.

В воскресенье, 13 февраля, будет разыграно семь комплектов медалей.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в гигантском слаломе.

Лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов в эстафете принесли России 4-е золото.

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла второе личное золото в гонке преследования.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 13 февраля

З С Б Всего
1 Норвегия 9 4 7 20

2

Германия

8

5

1

14

3

США

5

5

1

11

4

Нидерланды

5

4

2

11

5

Швеция

5

3

3

10

6

Австрия

4

6

4

14

7

Россия

4

4

6

14

8

Китай

4

3

1

8

9

Швейцария

3

0

5

8

10

Италия

2

5

4

11

Полностью медальный зачет — здесь.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
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