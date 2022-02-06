Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 7 февраля

На Олимпиаде-2022 в Пекине 7 февраля будет разыграно девять комплектов медалей

На Олимпийских играх-2022 в Пекине в понедельник, 7 февраля, разыгрывается девять комплектов медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

7 февраля, понедельник (время московское)

Фигурное катание

4.15 Командное первенство. Пары. Произвольная программа (Первый)

Наши: Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

5.30 Командное первенство. Танцы. Произвольный танец (Первый)

Наши: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

6.35 Командное первенство. Женщины. Произвольная программа (Первый)

Наши: Камила Валиева.

Биатлон

12.00 Женщины. Индивидуальная гонка (Россия 1)

Наши: Евгения Буртасова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова

Горные лыжи

4.30 Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка (Matchtv.ru)

Наши: Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко.

7.00 Мужчины. Скоростной спуск (Матч Арена)

9.30 Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка (Matchtv.ru)

Двоеборье

9.30 Мужчины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки

Наши: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.

Керлинг

4.05 Микст. Групповой турнир

Швейцария — Норвегия

Канада — Италия

США — Великобритания (Матч Игра)

Чехия — Китай

15.05 Микст. 1/2 финала

Коньки

11.30 Женщины. 1500 м (Matchtv.ru)

Наши: Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова.

Прыжки с трамплина

14.45 Микст. Нормальный трамплин. Командные соревнования. Первая попытка (Матч Арена)

Наши: Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов.

15.51 Микст. Нормальный трамплин. Командные соревнования. Вторая попытка (Матч Арена)

Сани

11.00 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды

Наши: Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов.

14.50 Женщины. Первая попытка. Тренировочные заезды (Матч Игра)

14.50 Женщины. Вторая попытка. Тренировочные заезды (Матч Арена)

Наши: Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова.

Скелетон

4.40 Женщины. Тренировочные заезды

Наши: Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова.

7.25 Мужчины. Тренировочные заезды

Наши: Даниил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков.

Сноуборд

7.00 Мужчины. Слоупстайл. Финал 1 (Матч Страна)

7.27 Мужчины. Слоупстайл. Финал 2 (Матч Страна)

7.54 Мужчины. Слоупстайл. Финал 3 (Матч Страна)

Фристайл

4.30 Женщины. Биг-эйр. Квалификация 1 (Матч Страна)

Наши: Ксения Орлова, Анастасия Таталина.

5.15 Женщины. Биг-эйр. Квалификация 2 (Матч Страна)

6.00 Женщины. Биг-эйр. Квалификация 3 (Матч Страна)

8.30 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1 (Матч Страна)

9.15 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1 (Матч Страна)

10.00 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1 (Матч Страна)

Хоккей

7.10 Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — Канада (Matchtv.ru)

11.40 Женщины. Групповой турнир. Дания — Чехия

16.10 Женщины. Групповой турнир. Китай — Швеция

16.10 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Финляндия (Матч Игра)

Шорт-трек

14.30 Женщины. 500 м. 1/4 финала (Матч Страна)

Наши: Софья Просвирнова, Елена Серегина.

14.44 Мужчины. 1000 м. 1/4 финала (Матч Страна)

15.13 Женщины. 500 м. 1/2 финала (Матч Страна)

15.20 Мужчины. 1000 м. 1/2 финала (Матч Страна)

15.41 Женщины. 500 м. Финал В (Матч Страна)

15.46 Женщины. 500 м. Финал А (Матч Страна)

15.52 Мужчины. 1000 м. Финал В (Матч Страна)

15.58 Мужчины. 1000 м. Финал А (Матч Страна)