Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 7 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
7 февраля, понедельник (время московское)
Фигурное катание
4.15 Командное первенство. Пары. Произвольная программа (Первый)
Наши: Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
5.30 Командное первенство. Танцы. Произвольный танец (Первый)
Наши: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
6.35 Командное первенство. Женщины. Произвольная программа (Первый)
Наши: Камила Валиева.
Биатлон
12.00 Женщины. Индивидуальная гонка (Россия 1)
Наши: Евгения Буртасова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова
Горные лыжи
4.30 Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка (Matchtv.ru)
Наши: Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко.
7.00 Мужчины. Скоростной спуск (Матч Арена)
9.30 Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка (Matchtv.ru)
Двоеборье
9.30 Мужчины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки
Наши: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.
Керлинг
4.05 Микст. Групповой турнир
Швейцария — Норвегия
Канада — Италия
США — Великобритания (Матч Игра)
Чехия — Китай
15.05 Микст. 1/2 финала
Коньки
11.30 Женщины. 1500 м (Matchtv.ru)
Наши: Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова.
Прыжки с трамплина
14.45 Микст. Нормальный трамплин. Командные соревнования. Первая попытка (Матч Арена)
Наши: Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов.
15.51 Микст. Нормальный трамплин. Командные соревнования. Вторая попытка (Матч Арена)
Сани
11.00 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды
Наши: Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов.
14.50 Женщины. Первая попытка. Тренировочные заезды (Матч Игра)
14.50 Женщины. Вторая попытка. Тренировочные заезды (Матч Арена)
Наши: Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова.
Скелетон
4.40 Женщины. Тренировочные заезды
Наши: Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова.
7.25 Мужчины. Тренировочные заезды
Наши: Даниил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков.
Сноуборд
7.00 Мужчины. Слоупстайл. Финал 1 (Матч Страна)
7.27 Мужчины. Слоупстайл. Финал 2 (Матч Страна)
7.54 Мужчины. Слоупстайл. Финал 3 (Матч Страна)
Фристайл
4.30 Женщины. Биг-эйр. Квалификация 1 (Матч Страна)
Наши: Ксения Орлова, Анастасия Таталина.
5.15 Женщины. Биг-эйр. Квалификация 2 (Матч Страна)
6.00 Женщины. Биг-эйр. Квалификация 3 (Матч Страна)
8.30 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1 (Матч Страна)
9.15 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1 (Матч Страна)
10.00 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1 (Матч Страна)
Хоккей
7.10 Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — Канада (Matchtv.ru)
11.40 Женщины. Групповой турнир. Дания — Чехия
16.10 Женщины. Групповой турнир. Китай — Швеция
16.10 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Финляндия (Матч Игра)
Шорт-трек
14.30 Женщины. 500 м. 1/4 финала (Матч Страна)
Наши: Софья Просвирнова, Елена Серегина.
14.44 Мужчины. 1000 м. 1/4 финала (Матч Страна)
15.13 Женщины. 500 м. 1/2 финала (Матч Страна)
15.20 Мужчины. 1000 м. 1/2 финала (Матч Страна)
15.41 Женщины. 500 м. Финал В (Матч Страна)
15.46 Женщины. 500 м. Финал А (Матч Страна)
15.52 Мужчины. 1000 м. Финал В (Матч Страна)
15.58 Мужчины. 1000 м. Финал А (Матч Страна)