Олимпиада-2022, медальный прогноз на 8 февраля: ждем третьего российского золота
Главные медальные надежды — на наших сноубордистов, которые очень круты в параллельном гигантском слаломе. Программа-минимум для них — золото Софьи Надыршиной у женщин и серебро Дмитрий Логинова у мужчин, или наоборот. Хотя, на сложных олимпийских трассах многое зачастую зависит от банальной удачи.
Также верим, что зацепится за бронзу наша саночница Татьяна Иванова.
Что касается лыжного спринта, то в коротких коньковых гонках у мужчин фаворитами будут норвежцы, хотя великолепная форма Александра Большунова, возможно, позволит ему дать бой скандинавам в их коронной дисциплине. У женщин также могут преподнести приятные сюрпризы Наталья Непряева и Юлия Ступак.
В мужской индивидуальной гонке биатлонистов любая медаль для Александра Логинова или других россиян станет невероятной удачей.
Прогноз «СЭ» на медальный день для нашей сборной — золото и серебро сноубордистов и бронза в санном спорте.
Большой анонс соревнований Олимпиады во вторник, 8 февраля, — на этой странице.
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