Олимпиада-2022, медальный прогноз на 8 февраля: ждем третьего российского золота

8 февраля Россия претендует на медали в сноуборде, лыжах и других видах Олимпиады

Во вторник, 8 февраля, на зимней Олимпиаде в Пекине будут разыграны десять комплектов медалей — в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, керлинге, фристайле, санном спорте, сноуборде и конькобежном спорте.

Главные медальные надежды — на наших сноубордистов, которые очень круты в параллельном гигантском слаломе. Программа-минимум для них — золото Софьи Надыршиной у женщин и серебро Дмитрий Логинова у мужчин, или наоборот. Хотя, на сложных олимпийских трассах многое зачастую зависит от банальной удачи.

Также верим, что зацепится за бронзу наша саночница Татьяна Иванова.

Что касается лыжного спринта, то в коротких коньковых гонках у мужчин фаворитами будут норвежцы, хотя великолепная форма Александра Большунова, возможно, позволит ему дать бой скандинавам в их коронной дисциплине. У женщин также могут преподнести приятные сюрпризы Наталья Непряева и Юлия Ступак.

В мужской индивидуальной гонке биатлонистов любая медаль для Александра Логинова или других россиян станет невероятной удачей.

Прогноз «СЭ» на медальный день для нашей сборной — золото и серебро сноубордистов и бронза в санном спорте.

Большой анонс соревнований Олимпиады во вторник, 8 февраля, — на этой странице.

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