Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

7 февраля, 23:10

Олимпиада-2022, медальный прогноз на 8 февраля: ждем третьего российского золота

8 февраля Россия претендует на медали в сноуборде, лыжах и других видах Олимпиады
Денис Спицов и Александр Большунов.
Фото AFP
Во вторник, 8 февраля, на зимней Олимпиаде в Пекине будут разыграны десять комплектов медалей — в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, керлинге, фристайле, санном спорте, сноуборде и конькобежном спорте.

Главные медальные надежды — на наших сноубордистов, которые очень круты в параллельном гигантском слаломе. Программа-минимум для них — золото Софьи Надыршиной у женщин и серебро Дмитрий Логинова у мужчин, или наоборот. Хотя, на сложных олимпийских трассах многое зачастую зависит от банальной удачи.

Также верим, что зацепится за бронзу наша саночница Татьяна Иванова.

Что касается лыжного спринта, то в коротких коньковых гонках у мужчин фаворитами будут норвежцы, хотя великолепная форма Александра Большунова, возможно, позволит ему дать бой скандинавам в их коронной дисциплине. У женщин также могут преподнести приятные сюрпризы Наталья Непряева и Юлия Ступак.

В мужской индивидуальной гонке биатлонистов любая медаль для Александра Логинова или других россиян станет невероятной удачей.

Прогноз «СЭ» на медальный день для нашей сборной — золото и серебро сноубордистов и бронза в санном спорте.

Большой анонс соревнований Олимпиады во вторник, 8 февраля, — на этой странице.

Все события дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Сборная России по лыжным гонкам
Сборная России по санному спорту
Сборная России по сноуборду
2
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Хотели всех обвесить: что все-таки случилось на трамплине и как сборная России стала серебряным призером там, где ей ничего не светило
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Сборная России хочет играть в атакующий хоккей, но отказывается от второго бомбардира КХЛ. Как такое возможно?
Соловьев призвал россиян болеть не коронавирусом, а за сборную России на Олимпиаде
Соловьев пожалел украинских фигуристов после победы россиян в командном турнире на Олимпиаде-2022
Кузьменко прибыл в расположение СКА. Фото
Денис Спицов назвал провокационным вопрос норвежских журналистов о допинге
«Я бы в команднике сделал две замены. Выпустил бы Трусову и Бойкову с Козловским». Авторская колонка Евгения Плющенко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лоза — о промежуточных итогах Олимпипды для сборной России: «Наши спортсмены всегда делали историю»

Соловьев призвал россиян болеть не коронавирусом, а за сборную России на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости