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Сегодня, 10:05

Олимпиада-2022: итоговый медальный зачет

Сборная России закончила Олимпийские игры-2022 на девятом месте в медальном зачете
Сергей Ревенко
Корреспондент
Олимпийские кольца в Пекине.
Фото Getty Images
Медальный зачет Олимпиады в Пекине.
Фото «СЭ»
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В воскресенье, 20 февраля, завершились соревнования на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Сборная России заняла девятое место в медальном зачете, записав на свой счет 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград на Играх. По общему количеству наград сборная России с 32 медалями заняла второе место.

Наибольшее количество медалей Россия завоевала в лыжных гонках: 11 (4 золота, 4 серебра и 3 бронзы). Наименьшее — в сноуборде и санном спорте (по одной бронзе).

Все медали сборной России на Играх можно посмотреть по этой ссылке.

Сборная Норвегии выиграла медальный зачет Олимпиады-2022: норвежские спортсмены завоевали больше всех золотых медалей — 16 штук, а также больше остальных наград в целом — 37 медалей (16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых).

Медальный зачет Олимпийских игр-2022 в Пекине:

Медальный зачет Олимпиады в Пекине. Фото "СЭ"
Медальный зачет Олимпиады в Пекине.
Фото «СЭ»
Олимпиада
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