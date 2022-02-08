Олимпиада, медальный прогноз на 9 февраля на Олимпиаде: у России — надежда на одно серебро
«Наших» дисциплин в расписании на день, к сожалению, почти нет. Тем не менее, надеемся на серебро Семена Елистратова в забеге на 1500 метров в шорт-треке. Награды в остальных видах спорта в этот день станут приятной сенсацией.
При этом главное событие дня для российских болельщиков не будет непосредственно связано с розыгрышем медалей. Это стартовый матч мужской хоккейной сборной России против Швейцарии. Также следим за первой игрой нашей мужской команды по керлингу, которой предстоит поединок с США.
Прогноз «СЭ» на медальный день для российской сборной — серебро Семена Елистратова в шорт-треке.
Большой анонс соревнований Олимпиады в среду, 9 февраля, — на этой странице.
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