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Сегодня, 21:00

Олимпиада, медальный прогноз на 9 февраля на Олимпиаде: у России — надежда на одно серебро

Сборная России 9 февраля будет претендовать на медаль в шорт-треке
Семен Елистратов (слева).
Фото Reuters
В среду, 9 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине будут разыграны шесть комплектов медалей — в горнолыжном спорте, биатлоне, фристайле, санном спорте, лыжном двоеборье, шорт-треке и сноуборде.

«Наших» дисциплин в расписании на день, к сожалению, почти нет. Тем не менее, надеемся на серебро Семена Елистратова в забеге на 1500 метров в шорт-треке. Награды в остальных видах спорта в этот день станут приятной сенсацией.

При этом главное событие дня для российских болельщиков не будет непосредственно связано с розыгрышем медалей. Это стартовый матч мужской хоккейной сборной России против Швейцарии. Также следим за первой игрой нашей мужской команды по керлингу, которой предстоит поединок с США.

Прогноз «СЭ» на медальный день для российской сборной — серебро Семена Елистратова в шорт-треке.

Большой анонс соревнований Олимпиады в среду, 9 февраля, — на этой странице.

Все события дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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