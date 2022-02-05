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Сегодня, 20:20

Медальный прогноз на 6 февраля на Олимпиаде: ждем золота Большунова

Лыжник Большунов проведет первую гонку на Олимпиаде-2022 в Пекине
Александр Большунов.
Фото Getty Images

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине будут разыграны семь комплектов медалей — в лыжных гонках, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте и шорт-треке.

Главная надежда нашей сборной — лыжник Александр Большунов в скиатлоне, действующий чемпион мира в этой дисциплине. В этом сезоне у него получается далеко не все, но все равно цель Александра на эту гонку — победа, программа минимум — медаль, а отсутствие наград — провал.

В остальных розыгрышах дня шансы у сборной ОКР есть, пожалуй, только в забеге на 5000 м у мужчин-конькобежцев. На последнем чемпионате мира россиянин Сергей Трофимов стал на этой дистанции третьим.

Накануне Игр на этот день были некоторые надежды на наших мужчин-саночников, но лидеры сборной России крайне неудачно выступили в двух первых попытках, и теперь могут рассчитывать только на чудо.

Прогноз «СЭ» на медальный день для сборной ОКР — одна золотая медаль в исполнении Александра Большунова.

Большой анонс соревнований Олимпиады в воскресенье, 6 февраля, — на этой странице.

Все события дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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