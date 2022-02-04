Медальный прогноз Олимпиады-2022 на 5 февраля: сколько наград выиграет Россия

Сборная России претендует на награды в первый медальный день Олимпиады-2022

В первый медальный день Олимпийских игр-2022 в Пекине в субботу, 5 февраля, будут разыграны шесть комплектов медалей — в биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле и шорт-треке.

Главная надежда нашей сборной — биатлонная смешанная эстафета, в которой за Россию побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Победа маловероятна, а вот в медаль верить в принципе можно.

В остальных пяти розыгрышах шансы меньше, хотя приятным сюрпризом может стать подиум в женском скиатлоне, где за спиной у норвежки Терезы Йохауг способна выстрелить Наталья Непряева.

Не исключено, что у нас также будут шансы на награды в смешанной эстафете в шорт-треке.

Также интересно последить за матчем США — Россия в женском хоккее. Хотя разница в классе между соперницами столь велика, что главная задача наших девушек на этот поединок — проиграть достойно и в лучшем настроении подойти к плей-офф.

Прогноз «СЭ» на медальный день для сборной ОКР — одна бронзовая награда.

Большой анонс соревнований Олимпиады в субботу, 5 февраля, — на этой странице.

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