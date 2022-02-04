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Сегодня, 14:20

Олимпиада-2022: смотреть трансляцию церемонии открытия из Пекина

Церемония открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине начнется в 15.00
Галина Глазко
Национальный стадион в Пекине.
Фото Getty Images

В пятницу, 4 февраля, в Пекине (Китай) на Национальном стадионе состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Начало торжественного мероприятия в 15.00 по московскому времени. Комментировать из Пекина будет Дмитрий Губерниев.

Знаменосцами команды Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии будут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Следить за церемонией можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1» по этой ссылке.

Также текстовая трансляция будет на сайте «СЭ».

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Вадим Шипачев
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Ольга Фаткулина
ОКР
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