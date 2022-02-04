Олимпиада-2022: смотреть трансляцию церемонии открытия из Пекина

Церемония открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине начнется в 15.00

В пятницу, 4 февраля, в Пекине (Китай) на Национальном стадионе состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Начало торжественного мероприятия в 15.00 по московскому времени. Комментировать из Пекина будет Дмитрий Губерниев.

Знаменосцами команды Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии будут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Следить за церемонией можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1» по этой ссылке.

Также текстовая трансляция будет на сайте «СЭ».