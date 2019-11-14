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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Оле Эйнар Бьорндален — о работе в сборной Китая: «Большинство получили английские имена, но я их выучу на китайском»

18:03
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Восьмикратный чемпион по биатлону Оле Эйнар Бьорндален рассказал о работе тренером в сборной Китая.

— Большинство гонщиков получили английские имена, — приводит слова Бьорндалена норвежский телеканал TV2. — Никто же не ожидает, что легко запомнить все китайские. Но я их выучу на китайском.

Очень многое можно объяснить на пальцах. Кое-кто из ребят немного знает английский, но мы постоянно зависим от переводчика. Кристина, без сомнений, один из важнейших членов нашей команды.

12 сентября стало известно, что Бьорндален и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к Олимпиаде-2022.

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