Восьмикратный чемпион по биатлону Оле Эйнар Бьорндален рассказал о работе тренером в сборной Китая.

— Большинство гонщиков получили английские имена, — приводит слова Бьорндалена норвежский телеканал TV2. — Никто же не ожидает, что легко запомнить все китайские. Но я их выучу на китайском.

Очень многое можно объяснить на пальцах. Кое-кто из ребят немного знает английский, но мы постоянно зависим от переводчика. Кристина, без сомнений, один из важнейших членов нашей команды.

12 сентября стало известно, что Бьорндален и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к Олимпиаде-2022.