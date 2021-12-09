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ОКР потребовал лишить старты в США статуса олимпийской квалификации

14:57
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Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков лично обратился в ФИС и МОК, после того как российские фристайлисты не смогли попасть на этапы Кубка мира, проходящие в США.

— Представители Федерации фристайла России рассказали, что их спортсмены не смогли принять участия в олимпийском отборе в США, несмотря на наличие въездных виз, — подчеркнул Поздняков. — После чего я лично обратился к главе ФИС, параллельно уведомив коллег из МОК. В связи с обстоятельствами, в которые попала сборная России, мы потребовали лишить эти соревнования, проводимые на территории США, статуса олимпийской квалификации. Так как нарушен главный принцип — у спортсменов нет равных возможностей для участия в этих стартах. А для нас, как и для МОК, спортсмены и их права являются приоритетом, и вся работа должна вестись в их интересах. Надеюсь, что международная федерация нас услышит.

Напомним, что в США уже не пустили российскую команду по хаф-пайпу, а в январе там пройдут этапы Кубка мира по акробатике, могулу, ски-кроссу и слоупстайлу.

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Антон Бабошин все материалы автора
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