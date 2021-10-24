ОКР опубликовал расширенный список сборной России для участия в Олимпиаде-2022
01:32
Олимпийский комитет России (ОКР) на своем сайте объявил кандидатов на попадание в национальную команду для участия на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Всего в списке 599 спортсменов из разных видов спорта. Представлены атлеты из биатлона, бобслея, скелетона, горнолыжного спорт, керлинга, конькобежного спорта, лыжного двоеборья, лыжных гонок, прыжках на лыжах с трамплина, санного спорта, сноуборда, фигурного катания, фристайла, хоккея и шорт-трека.
Подробно со списком всех спортсменов можно ознакомиться по ссылке.
Сборная России на Играх в Пекине по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) будет выступать без национального флага и гимна.
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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