ОКР опубликовал расширенный список сборной России для участия в Олимпиаде-2022

Олимпийский комитет России (ОКР) на своем сайте объявил кандидатов на попадание в национальную команду для участия на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Всего в списке 599 спортсменов из разных видов спорта. Представлены атлеты из биатлона, бобслея, скелетона, горнолыжного спорт, керлинга, конькобежного спорта, лыжного двоеборья, лыжных гонок, прыжках на лыжах с трамплина, санного спорта, сноуборда, фигурного катания, фристайла, хоккея и шорт-трека.

Подробно со списком всех спортсменов можно ознакомиться по ссылке.

Сборная России на Играх в Пекине по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) будет выступать без национального флага и гимна.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.