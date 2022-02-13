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Пекин-2022

Сегодня, 09:28

НОК Украины выступил с призывом к миру во время Олимпиады-2022 в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Украинские спортсмены на церемонии открытия Олимпиады.
Фото Getty Images

Пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины опубликовала обращение, в котором высказалась об олимпийском перемирии в дни проведения Олимпиады в Пекине.

«Олимпийцы Украины — за мир! Олимпийская сборная Украины, защищающая честь страны на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает вместе с родной страной единогласный призыв к миру. Находясь за тысячи километров от родины, мыслями мы с родными и близкими.

Олимпиада всегда объединяла людей и несла идеалы мира, единства, дружбы и уважения. Мы верим в лучшее и мирное будущее. Олимпийское перемирие, объявленное накануне каждой Олимпиады и одобренное Генеральной ассамблеей ООН, является свидетельством прочности единства народов мира ради идеалов мира.

Резолюция «Утверждение мира и лучшего мира на планете через спорт и олимпийские идеалы» была одобрена всеми 193 государствами-членами на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года дают реальную возможность использовать силу спорта для дальнейшего развития мира, создания атмосферы мира, развития, стойкости, терпимости и понимания.

Мы убеждены, что именно на спортивных аренах и под мирным небом в честной спортивной борьбе должны определяться сильнейшие, лучшие, самые успешные. И именно от этой мирной борьбы получают незабываемые эмоции миллиардов людей в более чем 200 странах мира на 5 континентах планеты", — говорится в тексте, опубликованном на странице НОК Украины в Facebook.

11 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич после финиша в третьей попытке на Олимпиаде в Пекине показал в одну из камер листок бумаги, на котором на английском языке было написано «Нет войне на Украине». Позднее спортсмен объяснил свой поступок и заявил, что хотел выступить с призывом к миру.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.facebook.com/olympicua/posts/4892450647501093
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