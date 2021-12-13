Непривитые спортсмены младше 18 лет будут освобождены от карантина на Олимпиаде-2022
17:41
Несовершеннолетние спортсмены, которые не сделали прививки от коронавируса, будут освобождены от 21-дневного карантина перед Олимпиадой-2022.
Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета, помимо несовершеннолетних, под исключение попадут люди с медицинскими противопоказаниями.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю