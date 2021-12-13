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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Непривитые спортсмены младше 18 лет будут освобождены от карантина на Олимпиаде-2022

17:41
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Несовершеннолетние спортсмены, которые не сделали прививки от коронавируса, будут освобождены от 21-дневного карантина перед Олимпиадой-2022.

Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета, помимо несовершеннолетних, под исключение попадут люди с медицинскими противопоказаниями.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное