На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом

На Олимпиаде в Пекине сегодня, 14 февраля, было выявлено три новых случая заражения коронавирусом, говорится в заявлении оргкомитета.

Вчера, 13 февраля, в Китай прибыло 32 человека, из них 14 спортсменов и официальных лиц и 18 — «представители других заинтересованных сторон». После сдачи ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено три новых случая заражения: один — среди атлетов и официальных лиц, два — среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.