Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 08:06

На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом

Виктория Кравченко

На Олимпиаде в Пекине сегодня, 14 февраля, было выявлено три новых случая заражения коронавирусом, говорится в заявлении оргкомитета.

Вчера, 13 февраля, в Китай прибыло 32 человека, из них 14 спортсменов и официальных лиц и 18 — «представители других заинтересованных сторон». После сдачи ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено три новых случая заражения: один — среди атлетов и официальных лиц, два — среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Олимпиада
Коронавирус
0
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Елена Вяльбе - из Пекина: «Медалям наших лыжников я радуюсь даже больше, чем когда-то – своим»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россия на Олимпиаде: все чемпионы и медали Пекина-2022

Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости