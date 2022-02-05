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Пекин-2022

Сегодня, 07:30

На Олимпиаде в Пекине выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом среди прибывших на Игры

Иван Торопцев
Корреспондент

Среди лиц, прибывших на Олимпиаду в Пекине, выявлено 45 новых случаев коронавируса, сообщает официальный сайт оргкомитета соревнований.

4 февраля в столицу Китая прибыло 287 человек, из них 138 спортсменов и 149 «представителей других заинтересованных сторон».

По итогам ПЦР-тестирования в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено 45 случаев коронавируса. Из них 25 — среди спортсменов и официальных лиц, остальные 20 — среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
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