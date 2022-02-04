На Олимпиаде в Пекине выявили 21 новый случай заражения коронавирусом за сутки

Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявили 21 новый случай заражения коронавирусом за сутки, сообщает официальный сайт оргкомитета Игр в Китае.

3 февраля в город прибыли 1 344 человека, из них 737 спортсменов и официальных лиц и 607 — «представители других заинтересованных сторон». В ходе тестирования в аэропорту было выявлен 21 положительный тест, 9 из них — у спортсменов и представителей сборных.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.