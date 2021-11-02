Мужская сборная Китая по хоккею не примет участия в Олимпиаде в Пекине
Мужская сборная Китая по хоккею будет исключена из программы Олимпиады в Пекине, информирует «Матч ТВ». Заседание Совета ИИХФ состоится завтра, и на нем будет принято это решение.
С вероятностью 95 процентов сборную Китая заменит сборная Норвегии, имеющая наивысший рейтинг из тех сборных, кто не отобрался в Пекин (№ 11).
Женской сборной Китая такое удаление с домашнего турнира не грозит. В сентябре новый президент ИИХФ Люк Тардиф выражал озабоченность, что мужская сборная Китая (№ 32 в рейтинге) не выдержит конкуренцию с другими участниками.
— Никому не нужно, чтобы китайцы у себя в Пекине проигрывали всем со счетом 0:15, — говорил Тардиф.
Напомним, что Китай отобрался на Олимпиаду без квалификации и попал в одну группу А с Канадой, США и Германией.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI1429987_Zavtra_IIhF_uberet_muzhskuju_sbornuju_Kitaja_s_Olimpiady
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