Москвина: «Если мы будем каждый день напоминать фигуристам про Олимпиаду, они закончат кататься, не долетев до Пекина»
Тамара Москвина рассказала, что главное на Олимпийских играх
Заслуженный тренер России Тамара Москвина рассказала, что, на ее взгляд, главное на Олимпийских играх.
«Придавать как можно меньше значения тому, что происходит вокруг, — приводит слова Москвиной RT. — На Олимпийских играх в Пекине будет множество факторов, способных вызывать раздражение: тесты, запреты на передвижение, куча всевозможных правил и ограничений. Воспринимать любую ситуацию нужно просто как данность и относиться к ней спокойно, без лишних эмоций. И очень желательно максимально отвлекаться от темы предстоящего выступления. Если мы будем каждый день напоминать фигуристам про Олимпиаду, они закончат кататься, не долетев до Пекина».
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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