МОК положительно оценил встречу с ИИХФ и НХЛ об участии игроков лиги в Олимпиаде-2022

МОК положительно оценил итоги встречи с представителями НХЛ и ИИХФ по вопросу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— МОК и ИИХФ встретились с НХЛ для предварительного обсуждения, — приводит ТАСС комментарий пресс-службы МОК. — Это была позитивная встреча. Однако на данном этапе каких-либо соглашений или решений нет.

Ранее НХЛ отказалась приостанавливать сезон на время Олимпийских Игр в Пхенчхане-2018, вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпийских Играх в Пекине-2022 пока открыт.