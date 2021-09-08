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МОК отстранил Национальный олимпийский комитет КНДР до конца 2022 года

20:10
Флаг КНДР. Фото Getty Images
Флаг КНДР. Фото Getty Images
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о дисквалификации Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР до конца 2022 года. 

«Только КНДР не принимала участие в Играх. Они нарушили хартию, не выполнили своих обязанностей. Мы приняли решение, что НОК КНДР отстранен до конца 2022 года. МОК оставляет за собой право пересмотреть срок дисквалификации.

НОК КНДР не сможет рассчитывать на поддержку или реализацию программ МОК во время отстранения. Если спортсмены из КНДР будут отобраны на Олимпийские игры в Пекине по итогам квалификационных соревнований, исполком МОК со временем примет соответствующее решение относительно этих атлетов», — сказал Бах на пресс-конференции МОК.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Александр Кравченко все материалы автора

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