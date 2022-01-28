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Пекин-2022

Сегодня, 12:18

МОК опубликовал правила проведения соревнования Олимпиады в Пекине в случае заражения коронавирусом

Роман Шишов
Корреспондент

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте опубликовал правила проведения соревнования на Олимпиаде в Пекине в случае возникновения чрезвычайных ситуаций из-за заражения COVID-19 у спортсменов.

В случае заражения спортсмена или членов команды их место будет занято следующим наиболее подходящим спортсменом или командой. Как отмечается, это даст возможность не останвливать соревнования.

Кроме того, спортсмен или команда в случае неучастия в турнире в протоколах будут обозначаться аббревиатурой DNS («Не стартовал») или другим эквивалентным обозначением. Они не будут обозначаться как дисквалифицированные.

Также участникам будет засчитан результат, после которого они не смогли продолжить выступление.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://olympics.com/ioc/news/ioc-publishes-beijing-2022-competition-contingency-regulations
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