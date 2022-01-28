МОК опубликовал правила проведения соревнования Олимпиады в Пекине в случае заражения коронавирусом

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте опубликовал правила проведения соревнования на Олимпиаде в Пекине в случае возникновения чрезвычайных ситуаций из-за заражения COVID-19 у спортсменов.

В случае заражения спортсмена или членов команды их место будет занято следующим наиболее подходящим спортсменом или командой. Как отмечается, это даст возможность не останвливать соревнования.

Кроме того, спортсмен или команда в случае неучастия в турнире в протоколах будут обозначаться аббревиатурой DNS («Не стартовал») или другим эквивалентным обозначением. Они не будут обозначаться как дисквалифицированные.

Также участникам будет засчитан результат, после которого они не смогли продолжить выступление.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.