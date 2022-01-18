МОК может пересмотреть правила допуска на Олимпиаду переболевших коронавирусом спортсменов

МОК работает над возможностью изменения противоэпидемиологических правил для того, чтобы спортсмены, которые недавно переболели коронавирусом, смогли участвовать в Играх в Пекине.

«Мы обсуждаем с группой медицинских экспертов возможность сокращения интервала между тестами и отправлением на Игры. Это позволит увеличить число участников соревнований. Все подобные ситуации будут рассмотрены в отдельном порядке, чтобы МОК и Оргкомитет «Пекин-2022» могли найти компромисс и сделать все возможное, чтобы допустить таких спортсменов. Но безопасность все равно стоит для нас на первом месте», — сказал директор МОК на официальном сайте.