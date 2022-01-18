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Пекин-2022

Сегодня, 11:08

МОК может пересмотреть правила допуска на Олимпиаду переболевших коронавирусом спортсменов

Виктория Кравченко

МОК работает над возможностью изменения противоэпидемиологических правил для того, чтобы спортсмены, которые недавно переболели коронавирусом, смогли участвовать в Играх в Пекине.

«Мы обсуждаем с группой медицинских экспертов возможность сокращения интервала между тестами и отправлением на Игры. Это позволит увеличить число участников соревнований. Все подобные ситуации будут рассмотрены в отдельном порядке, чтобы МОК и Оргкомитет «Пекин-2022» могли найти компромисс и сделать все возможное, чтобы допустить таких спортсменов. Но безопасность все равно стоит для нас на первом месте», — сказал директор МОК на официальном сайте.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. Сборная России вновь будет выступать без гимна и флага из-за санкций ВАДА.

Источник: https://olympic.ru/news/beijing-2022/mok-mozhet-peresmotret-pravila-dopuska-na-igry-2022-perebolevshih-sportsmenov/
Олимпиада
Коронавирус
МОК
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