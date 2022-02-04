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Сегодня, 01:12

МОК ищет возможность допуска незаразных атлетов с положительным тестом к Олимпиаде

Евгений Козинов
Корреспондент

Председатель группы медицинских экспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски рассказал, что специалисты МОК изучают возможности отличать выздоровевших от Covid-19 атлетов с положительным ПЦР-тестом от недавно инфицированных для допуска к соревнованиям.

«Есть некоторые вызовы. Нам известно о том, что атлеты обеспокоены повторяющимися позитивными тестами. Нам известно о людях с COVID-19, у которых тесты положительны на протяжении некоторого времени уже после выздоровления», — сказал он. «Большинство таких людей уже не могут заразить кого-либо, и им может быть позволено продолжить [участвовать в соревнованиях]. Однако вызов, с которым мы столкнулись с появлением «омикрона», состоит в том, что вероятность повторного заражения стала где-то в 5 раз выше, чем ранее.

Мы должны отличать людей, которые выздоровели, но у них по-прежнему положительный тест, от тех, кто выздоровел, но был инфицирован повторно. Мы работаем над этим вызовом и продолжим это делать в лучших интересах атлетов и игр. И я верю, мы можем быть уверены в том, что решение будет найдено", — приводит ТАСС слова Макклоски.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится в пятницу, 4 февраля. Она начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/13609087
Олимпиада
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