Минспорта России усилил антиковидные меры перед Олимпиадой в Пекине: персоналу баз запретили покидать их территорию

Минспорта России усилило антиковидные меры перед Олимпиадой в Пекине, сообщает пресс-служба организации.

«До заезда на базу спортсмены и тренеры проходят ПЦР-тестирование не ранее чем за 48 часов до прибытия. Заезд сборной команды и сопровождающих лиц осуществляется исключительно при отрицательном результате исследования. В течение 24 часов после заезда все члены сборной команды проходят ПЦР-тестирование. Важной мерой является то, что ПЦР-тестирование членов сборных команд на базах (спортивных объектах) осуществляется ежедневно.

Усиливаются меры безопасности проживания спортсменов и тренеров. Прибытие на базу спортсменов и сопровождающих команду лиц проводится в течение одного дня. Ступенчатый заезд допускается при условии соблюдения противоэпидемиологических мер на предыдущем месте проведения тренировочных мероприятий и наличии отрицательного ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 48 часов.

Члены сборной команды и сопровождающие лица размещаются в одноместных номерах. Для размещения членов одной команды рекомендуется выделение отдельного корпуса, этажа, крыла здания с отдельным входом.

До получения отрицательного результата тестирования члены сборной команды и сопровождающие лица не должны покидать свои номера. При получении отрицательных тестов разрешается посещать столовую, тренировочные площадки и другую спортивную инфраструктуру.

Спортсмены и тренеры с положительными результатами (без признаков инфекционного заболевания) не допускаются до тренировочного процесса, изолируются в выделенные помещения с режимом по типу «обсерватора».

Членов сборных команд с положительными результатами, которые не нуждаются в стационарном лечении (при отсутствии условий изоляции на территории спортивной базы), по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации возможно направлять в организованные на территории субъекта Российской Федерации обсерваторы.

Спортсмены и тренеры с признаками инфекционного заболевания изолируются, при наличии возможности, в условия стационара.

Лица без признаков заболевания, находившиеся в контакте с заболевшими, изолируются на срок не менее семи дней и допускаются до тренировочного процесса только при наличии трех отрицательных ПЦР-тестов, проведенных с интервалом не менее 24 часов.

Регламент усиливает меры транспортной логистики. За каждой сборной закрепляется специально выделенный транспорт, который доставляет команду от места проживания до тренировочной площадки и обратно.

Персонал базы (спортивного объекта) работает в вахтовом режиме без возможности выхода за пределы территории баз, за исключением выполнения трудовых обязанностей, связанных с тренировочным процессом. Допуск работников перед началом «вахты» осуществляется только при условии отрицательного ПЦР-теста, проведенного не ранее 48 часов до работы и последующего ежедневного тестирования. Персонал допускается до работы при наличии сведений о законченной вакцинации против COVID-19 и/или перенесенном заболевании за последние шесть месяцев», — говорится в сообщении.