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Сегодня, 13:15

Министр спорта Матыцин заразился коронавирусом и ушел на карантин

Роман Шишов
Корреспондент
Олег Матыцин.

Министр спорта РФ Олег Матыцин ушел на карантин в связи с коронавирусом, информирует пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Желаем Олегу Васильевичу скорейшего выздоровления!», — говорится в сообщении.

Матыцин находится под наблюдением врачей из Федерального медико-биологического агентства. О его самочувствии ничего неизвестно.

Политику пришлось пропустить заседание оперштаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пекине.

Олег Матыцин
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