Министр спорта Матыцин заразился коронавирусом и ушел на карантин

Министр спорта РФ Олег Матыцин ушел на карантин в связи с коронавирусом, информирует пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Желаем Олегу Васильевичу скорейшего выздоровления!», — говорится в сообщении.

Матыцин находится под наблюдением врачей из Федерального медико-биологического агентства. О его самочувствии ничего неизвестно.

Политику пришлось пропустить заседание оперштаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пекине.