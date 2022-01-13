Международная федерация допускает отсутствие на Играх в Пекине проверок лыж на запрещенные мази

В международной организации лыжного спорта (FIS) сообщили, что не располагают информацией о том, будут ли китайские власти на Играх в Пекине вести контроль за использованием фторсодержащих мазей при подготовке лыж к соревнованиям.

«FIS не располагает информацией о том, намерены ли китайские власти осуществлять какой-либо контроль в отношении фторсодержащих мазей на предстоящих зимних Олимпийских играх. FIS не проводила никаких подобных проверок в этом сезоне, но будет делать это с сезона-2022/23, как было объявлено ранее», — говорится в заявлении международной федерации.

FIS и Международный союз биатлонистов (IBU) несколько раз переносили сроки вступления в силу запрета на фторсодержащие мази по причине несовершенства аппарата по его обнаружению.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.