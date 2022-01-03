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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Медведева рассказала, что в отрывке клипа к предстоящей Олимпиаде в Пекине пела не она

13:25
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что она не исполняла песню в отрывке клипа к предстоящей Олимпиаде в Пекине, опубликованном ранее.

«Друзья, это пою не я! Я действительно исполнила 4 строчки этой песни, но это лишь кусок клипа, где исполняет другая девочка, а я катаюсь. Клип, где поют разные исполнители в одном видео, и где будут мои скромно исполненные 4 строчки, будет позже», — написала в сторис своего Instagram Медведева.

Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram

Ранее была опубликована часть клипа на песню «Вместе ради общего будущего», посвященного Играм в Китае. В ролике Евгения Медведева катается на катке под отрывок песни, исполненный на русском и английском языках.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Иван Торопцев все материалы автора
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