Майгуров заявил, что все российские биатлонисты вакцинированы перед Олимпиадой-2022

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о необходимой вакцинации или карантине перед Олимпиадой-2022.

«Мы понимаем эти правила. 21 день сидеть на карантине для биатлонистов не вариант, поэтому наши спортсмены, тренеры и вся делегация вакцинированы. Большинство переболели в прошлом году, когда пандемия началась. Так что можно сказать, что у нас 100-процентная вакцинация», — сказал Майгуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.