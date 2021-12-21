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Матыцин заявил, что необходимо минимизировать риски заболевания спортсменов коронавирусом перед Олимпиадой

11:42
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Министр спорта Олег Матыцин на заседании коллегии Министерства спорта России заявил, что необходимо минимизировать риски заболевания спортсменов коронавирусом в преддверии Олимпиады в Пекине.

«Необходимо минимизировать риски заболевания в рамках подготовки к Олимпийским играм. Мы уже обратили внимание глав федеральных баз подготовки и тренеров. Эти вопросы находятся на контроле», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13254833

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Екатерина Савостина все материалы автора
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