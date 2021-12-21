Матыцин заявил, что необходимо минимизировать риски заболевания спортсменов коронавирусом перед Олимпиадой

Министр спорта Олег Матыцин на заседании коллегии Министерства спорта России заявил, что необходимо минимизировать риски заболевания спортсменов коронавирусом в преддверии Олимпиады в Пекине.

«Необходимо минимизировать риски заболевания в рамках подготовки к Олимпийским играм. Мы уже обратили внимание глав федеральных баз подготовки и тренеров. Эти вопросы находятся на контроле», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.