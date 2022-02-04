Матыцин: «Поддержка всех жителей России очень важна для спортсменов на Олимпиаде»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о важности поддержки российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, которая стартует сегодня, 4 февраля.

«До зимних Олимпийских игр в Пекине был непростой путь, мы прошли его вместе единой командой. Каждый из вас уже победитель, вы настоящие герои, представляющие на Олимпийских играх великую страну. До исполнения заветной мечты остался самый важный шаг, и в этот момент очень важна поддержка — товарищей по команде, друзей, всех жителей России», — цитирует Матыцина пресс-служба ведомства

Игры завершатся 20 февраля. На Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей.

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