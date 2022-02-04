Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 12:18

Матыцин: «Поддержка всех жителей России очень важна для спортсменов на Олимпиаде»

Матыцин призвал людей поддерживать российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о важности поддержки российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, которая стартует сегодня, 4 февраля.

«До зимних Олимпийских игр в Пекине был непростой путь, мы прошли его вместе единой командой. Каждый из вас уже победитель, вы настоящие герои, представляющие на Олимпийских играх великую страну. До исполнения заветной мечты остался самый важный шаг, и в этот момент очень важна поддержка — товарищей по команде, друзей, всех жителей России», — цитирует Матыцина пресс-служба ведомства

Игры завершатся 20 февраля. На Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/37083/
Олимпиада
Олег Матыцин
0
Читайте также
Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?
Украина готовит призовые больше, чем у России и США: Сколько страны готовы платить за медали Олимпиады в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Кузьменко и Шугаев сдали отрицательные тесты на коронавирус и присоединились к сборной России на Олимпиаде
Украинский журналист отказался комментировать российскому СМИ конфликт с Губерниевым
Фигуристка Щербакова показала, как проходит утро у спортсменов в олимпийской деревне в Пекине
Васильев назвал безобразным поведение биатлонистки Васнецовой, которая пожаловалась на питание в Пекине
Конькобежка Фаткулина рассказала о своих эмоциях после того, как узнала, что будет знаменосцем команды ОКР
«Ждать ли феерии Клебо? В Пекине очень медленная трасса». Предупреждение от нашего тренера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Останкинскую башню подсветили в российский триколор перед церемонией открытия Олимпиады-2022

Сборная России отправилась на Национальный стадион в Пекине для участия в церемонии открытия Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости