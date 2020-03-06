Министр спорта РФ Олег Матыцин оптимистично настроен на выступление России на Олимпиаде-2022 в Пекине. Он отметил успехи россиян в зимних видах сезона-2019/20.

— Процесс подготовки идет в соответствии с программами, — цитирует ТАСС Матыцина. — Мы можем с удовлетворением сказать, что наши медали в фигурном катании, в санном и конькобежном спорте, в бобслее увеличивают надежду на хорошие перспективы выступления нашей команды в Пекине.

Игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля.