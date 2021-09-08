Макдэвид заявил о готовности сыграть на Олимпиаде

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил, что готов выступить в составе сборной Канады на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

«Каждый раз, когда заходит речь о составе сборной Канады, то начинаются споры, кого стоит брать. Канаде повезло, что у нее есть столько замечательных игроков. Это приятная проблема.

Я никогда не играл в одной команде с Сидни Кросби. И с нетерпением жду этой возможности. Для меня это станет исполнением мечты.

Дарнелл Нерс? Я считаю, что он должен быть в сборной. Но, конечно, решение будет принимать тренерский штаб. В конце концов, у Канады много классных защитников», — цитирует Макдэвида TSN.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги (NHLPA) сочтут эпидемиологические условия небезопасными.